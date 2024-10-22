Двое детей попали под колеса автомобиля в Карелии

Госавтоинспекция Карелии проводит проверку по фактам дорожных аварий с участием несовершеннолетних. Оба происшествия случились 18 октября.

Так, в Костомукше автомобиль Ford Fusion сбил восьмилетнего мальчика, который ехал на самокате вдоль линии тротуара. Ребенок получил травму.

А в Кондопоге 13-летний подросток, выезжая на велосипеде со двора, не уступил дорогу автомобилю «Лада Гранта» и был сбит. Мальчик также травмирован в результате аварии.

В ГАИ попросили жителей республики контролировать досуг своих детей, особенно если они отдыхают вблизи проезжей части. // Фото «Петрозаводск говорит»