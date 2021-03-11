Два протокола общих собраний жителей оказались фикцией

Факты подделки реестра членов Товарищества собственников недвижимости и оформления фиктивных протоколов общих собраний в наши дни можно встретить редко. Но и в Петрозаводске такие истории случаются.

Юрист Полина Брезинская рассказала подробности одной такой истории:

«Жителям дома № 37 по наб. Варкауса стало известно о том, что в апреле 2019 г. было проведено общее собрание, где был избран новый председатель правления Александр Минеев и новая обслуживающая организация ООО «КУК». Жители дома засомневались в итогах голосования, ведь до этого, к председателю правления Волчегурской Е.И. и к обслуживающей организации ООО «ОнегоСтройСервис» вопросов о ненадлежащем содержании дома не возникало, хотя дом достался от банкрота - застройщика в ужасном состоянии и два года постепенно приводился в порядок. Таким образом, собственники были вынуждены обратиться ко мне для оказания им поддержки в судебной тяжбе по оспариванию данного протокола. В итоге данный протокол был признан в суде ничтожным, все решения, которые были приняты на собрании, недействительны.

Как было установлено в ходе первого судебного процесса по оспариванию протокола от 23.04.2019 г. – в голосовании приняли участие только 17% членов ТСН.

В рамках рассмотрения данного дела вскрылись и иные интересные подробности. Так, например, Александр Иванович Минеев, заведомо зная об отсутствии кворума, направил заявление в ИФНС, о внесении сведений о нем как о лице, уполномоченным действовать от ТСН «Варкауса 37» без доверенности. На основании ничтожного протокола он был зарегистрирован в ЕГРЮЛ в качестве председателя правления. Очень жаль, что инспекция Федеральной налоговой службы является регистрирующим органом и вносит изменения в сведения о юридическом лице на основании только представленных документов, без дачи им соответствующей юридической оценки.

Так, на основании ничтожного протокола «лжеизбранный» председатель начал управлять ТСН. Он расторгнул договор с обслуживающей организацией ООО «ОнегоСтройСервис», а потом через месяц сотрудничества и с ООО «Карельская управляющая компания», заключил договор на обслуживание с ИП Ялковский Г.Б., который является супругом собственницы квартиры дома № 37 по наб. Варкауса, открыл расчетный счет в банке с целью получения денежных средств от собственников за жилищно-коммунальные услуги. Чтобы работы у председателя было поменьше и, видимо, ввиду появления неплатежей жителей, правление ТСН без решения общего собрания перевело жителей на прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Минеев Александр Иванович вовсе не является членом ТСН, и, следовательно, в силу закона не может быть председателем ТСН. В ноябре 2019 г. Минеевым вновь было инициировано и проведено одно собрание в подтверждении оспоримого протокола от 23.04.2019 г.

Однако собственники вновь усомнились в итогах голосования и обратились ко мне.

В рамках рассмотрения дела об оспаривании протокола от 14.11.2019 г., также выяснились очень интересные обстоятельства. В протоколе в качестве члена правления было указано лицо, которое вообще не является собственником квартиры в доме № 37. Более того, анализируя представленные в материалы дела бюллетени, было выявлено, что от некоторых собственников жилых помещений представлены по два бюллетеня, написанные разными почерками и подписанные разными подписями, что свидетельствует о фальсификации бюллетеней.

Путь оспаривания решений общих собраний через суд слишком длительный и мучительный, но, тем не менее, он действенный. Удалось доказать, что два протокола ничтожны, что все принятые на общем собрании решения недействительны, собрания проводятся без надлежащего кворума, а в последующем оформляются фиктивными протоколами.

Многим казалось, что работая в ООО «ОнегоСтройСервис» я отстаиваю интересы компании, но это не так. Для меня, как для юриста, это был очень важный опыт, и мне пришлось потратить очень много свободного от работы времени, чтобы привлечь внимание общества к этой ситуации. Ведь получается, что любой человек может сделать любой протокол, заявить себя как лицо, уполномоченное действовать от имени товарищества, заключать договоры с заинтересованными лицами, открывать расчетные счета без решения общего собрания и не понести за это никакой ответственности.

Я уже не говорю про то, что получить какие-либо документы от председателя ТСН и по настоящий день можно только через суд. Сейчас у меня в производстве находится очередной иск к ТСН «Варкауса 37» об истребовании документации, касающейся хозяйственной деятельности товарищества. К тому же, учитывая признанные ничтожными протоколы общих собраний, правление ТСН на данный момент не имеет полномочий для осуществления деятельности.

Надеюсь, что данной ситуации будет дана правовая оценка правоохранительными органами и Государственным комитетом РК по строительному, жилищному и дорожному надзору.

В свою очередь, если Вам нужна консультация по вопросам легитимности проведения общих собраний, Вы всегда можете обратиться ко мне за консультацией».

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