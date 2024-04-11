Два комплекса по переработке мусора построят в Карелии

Два современных комплекса по обработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов построят в Карелии. Один будет располагаться в Сегежском округе, а другой – в Прионежском районе, сообщили в минприроды республики.

Комплекс «Юг» в Прионежье будет обслуживать южные и центральные районы региона. Его мощность составит 180 тысяч тонн в год. Объект планируют вводить в эксплуатацию поэтапно, начиная с 2025 года.

Комплекс «Север» в Сегежском округе будет иметь мощность 60 тысяч тонн в год. Его построят около существующего мусорного полигона, который рекультивируют после ввода объекта в эксплуатацию в 2027 году. Новый комплекс позволит внедрить раздельный сбор мусора в северных районах Карелии.

Оба комплекса обеспечат глубокую сортировку всего потока отходов и компостирование органической фракции.

Четверть неперерабатываемого пластика на комплексе «Юг» будут использовать для производства альтернативного топлива для промышленности. Это позволит дополнительно снизить объем захоронения мусора.

Проект позволит после 2030 года закрыть все существующие мусорные полигоны, которые уже не отвечают экологическим требованиям. // фото: freepik.com