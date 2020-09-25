Два автомобиля не поделили перекресток на Кукковке

Два автомобиля столкнулись сегодня в 16:52 на перекрестке улиц Ровио-Торнева-Парфенова в Петрозаводске. Дорожную аварию на Кукковке запечатлела камера наружного видеонаблюдения компании «Сампо.ру».

Судя по кадрам, столкновение произошло, когда одна машина пыталась совершить левый поворот с Ровио на улицу Торнева. В этот момент другой автомобиль двигался по Ровио в прямом направлении. От удара один из автомобилей развернуло. Машина наехала на металлическое ограждение задним бампером и остановилась на углу перекрестка.

Ранее, 8 сентября, на этом же перекрестке произошла практически аналогичная авария. Тогда поделить перекресток не смогли «Киа Соренто» и легковой автомобиль «Лада». Кроссовер отбросило на автомобиль ВАЗ. В аварии пострадал водитель «Лады», 1989 года рождения.

Фото читателя портала «Петрозаводск говорит»