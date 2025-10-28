Дроппер вернет обманутому мошенниками мужчине из Карелии деньги

Дроппер из Красноярского края вернет жителю Пудожского района, обманутому мошенниками, 258 тысяч рублей. Об этом рассказали в прокуратуре региона.

Наш земляк перевел аферистам, установить которых не удалось, более 1,8 млн рублей. Часть денег оказалась на банковском счете жителя Сибири, использованном в мошеннической схеме.

Вернуть потерянные деньги жителю Карелии удалось благодаря сотрудникам прокуратур Пудожского района. Они помогли мужчине составить иск в суд.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о жительнице Петрозаводска, которой по суду дроппер из Дагестана вернет деньги.