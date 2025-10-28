28 октября 2025, 13:21
Дроппер вернет обманутому мошенниками мужчине из Карелии деньги
Помощника аферистов обязали выплатить почти 260 тысяч рублей потерпевшему
Фото: freepik
Дроппер из Красноярского края вернет жителю Пудожского района, обманутому мошенниками, 258 тысяч рублей. Об этом рассказали в прокуратуре региона.
Наш земляк перевел аферистам, установить которых не удалось, более 1,8 млн рублей. Часть денег оказалась на банковском счете жителя Сибири, использованном в мошеннической схеме.
Вернуть потерянные деньги жителю Карелии удалось благодаря сотрудникам прокуратур Пудожского района. Они помогли мужчине составить иск в суд.
