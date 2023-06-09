Дрон в Воронеже врезался в дом – разрушены квартиры, пострадали люди

Дрон в Воронеже поразил жилую многоэтажку. Погибших нет, но есть пострадавшие, написал в Telegram глава региона Александр Гусев.

По его словам, людей посекло осколками стекла. На месте работают сотрудники ФСБ и других спецслужб.

По данным источника ТАСС, беспилотник летел на воронежский авиазавод, но средствами радиоэлектронной защиты его отклонили.

Разрушена несущая стена многоэтажки и не меньше 10 квартир, пишет Telegram-канал Shot. // фото: Baza, видео: TV Губерния