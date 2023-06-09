09 июня 2023, 11:50
Дрон в Воронеже врезался в дом – разрушены квартиры, пострадали люди
Беспилотник атаковал авиационный завод, но его отклонили от стратегического объекта
Дрон в Воронеже поразил жилую многоэтажку. Погибших нет, но есть пострадавшие, написал в Telegram глава региона Александр Гусев.
По его словам, людей посекло осколками стекла. На месте работают сотрудники ФСБ и других спецслужб.
По данным источника ТАСС, беспилотник летел на воронежский авиазавод, но средствами радиоэлектронной защиты его отклонили.
Разрушена несущая стена многоэтажки и не меньше 10 квартир, пишет Telegram-канал Shot. // фото: Baza, видео: TV Губерния