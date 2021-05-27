Дождливая погода сохранится в пятницу в Карелии

В пятницу в Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер ночью юго-восточный, южный, утром и днем юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +6, +8, днем +13, +15. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем слабо расти.

В Карелии 28 мая установится облачная с прояснениями погода. В большинстве районов ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Ветер ночью юго-восточный, южный, на севере юго-западный, утром и днем западный, северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +3, +8, на севере местами в воздухе и на почве заморозки до -1, днем +11,+16, по северным районам местами +6, +11.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +1, днем +11;

В Кондопоге ночью +4, днем +16;

В Медвежьегорске ночью +3, днем +12;

В Олонце ночью +5, днем +15;

В Пудоже ночью +4, днем +16;

В Сегеже ночью +3, днем +13;

В Сортавале ночью +5, днем+16;

В Суоярви ночью +5, днем +14. (фото gismeteo.ru)