Дожди в воскресенье продолжатся в Карелии, будет тепло

В воскресенье, 15 мая, в Карелии снова будет дождливо. Но погода ожидается облачная с прояснениями, осадки не слишком сильные. Дождь днем в Петрозаводске будет небольшим сообщили в Гидрометцентре РК.

Ветер западный и северо-западный, умеренный. Днем в Петрозаводске температура воздуха составит +13, + 15 градусов, ночью будет + 4, + 6 градусов.

В республике в целом ночью + 1, + 6 градусов, днем + 11, + 16 градусов, дожди. Атмосферное давление будет слегка расти, облачно с прояснениями. // Фото: markusspiske pixabay.com