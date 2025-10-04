04 октября 2025, 16:26
Дожди придут в воскресенье в Карелию
До 13 градусов тепла обещают 5 октября в нашей республике
Фото: freepik
Завтра, 5 октября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +3,+5°С, днем +9,+11°С. Атмосферное давление будет падать.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0,+5°С, днем +8,+13°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +8, облачно.
В Сегеже до +11, облачно.
В Сортавале до +11, пасмурно, небольшой дождь.
Геомагнитная обстановка будет в норме.