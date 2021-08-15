Дожди и грозы придут в Карелию в понедельник

В понедельник, 16 августа, в Карелии будет облачно с прояснениями. Кратковременные дожди пройдут в большинстве районов республики. Где-то можно ждать и грозы, сообщили в Гидрометцентре Карелии.

Ветер будет умеренным, юго-западным и западным. Днем температура воздуха в Петрозаводске составит +17, +19 градусов, ночью будет +12, +14 градусов.

По информации Гидрометцентра России, в Калевале днем +16, ночью +8 градусов;

в Кондопоге днем +19 градусов, ночью +11 градусов;

в Медвежьегорске днем +19 градусов, ночью +10 градусов;

в Олонце днем +19 градусов, ночью +10 градусов;

в Пудоже днем +19 градусов, ночью +10 градусов;

в Сегеже днем +18 градусов, ночью +10 градусов;

в Сортавале днем +21 градус, ночью +11 градусов;

в Суоярви днем +18 градусов, ночью +10 градусов. // Фото: geraldfriedrich2/Pixabay