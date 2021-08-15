Жителей Карелии предупредили о надвигающейся непогоде

В воскресенье в Карелии снова могут начаться грозы и сильные ливни. В МЧС по республике сообщили, что такой прогноз дали на утро и день 15 августа метеорологи.

Согласно данным Карельского ЦГМС, утром и днем в воскресенье местами по региону ожидаются ливни, грозы, усиление юго-западного, южного ветра до 15 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть 18 муниципальных образований. Это Петрозаводск и Костомукша, а также Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы. // Фото: jplenio/Pixabay