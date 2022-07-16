Дожди и грозы ожидаются в воскресенье в Карелии

Днем и ночью 17 июля в Карелии местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Погода облачная, с прояснениями, сообщили в Гидрометцентре РК.

Ночью ветер южный и юго-западный, днем южный и юго-восточный. Днем местами порывы до 14 м/с. Днем температура воздуха составит +17…+22 градуса, ночью будет +6…+11 градусов.

В Петрозаводске днем +18…+20 градусов, ночью +9…+11 градусов. Неблагоприятных метеорологических явлений не прогнозируется. // Фото: pixabay.com