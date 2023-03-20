Дождь, снег и мокрый снег обещают во вторник в Карелии

22 марта в Петрозаводске облачно, днем с прояснениями. Ночью умеренные, днем небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0, -2, днем +2, +4, рассказали в карельском гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо расти.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью по южной половине умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, местами налипание мокрого снега, по северной половине местами небольшой снег. Днем в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0, -5, на севере -8, -13, днем -1, +4.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -13, днем -1;

В Кондопоге ночью -6, днем +3;

В Медвежьегорске ночью -7, днем +2;

В Олонце ночью -6, днем +4;

В Пудоже ночью -7, днем +3;

В Сегеже ночью -7, днем 0;

В Сортавале ночью -7, днем +4;

В Суоярви ночью -6, днем +4.