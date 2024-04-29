29 апреля 2024, 17:49
Погода

Дождь и мокрый снег ожидается 30 апреля в Карелии

Синоптики Гидрометцентра Карелии рассказали о погоде на вторник

Облачно с прояснениями будет 30 апреля в Карелии. Ожидаются также дождь и мокрый снег, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ночью дождь пройдет в большинстве районов, а на севере к нему добавится мокрый снег и гололедица. Днем ожидается небольшой и умеренный дождь, на севере Карелии – мокрый снег.

Ветер ночью юго-восточный и южный, днем западный и северо-западный умеренный, днем порывистый.

Температура воздуха ночью будет +2, +7 градусов, днем потеплеет до  +10, +15 градусов,  на севере ночью ожидается -3,+2  градуса, днем будет +3,+8 градусов.

В Петрозаводске тоже будет облачно с прояснениями. Ночью и утром пойдет умеренный, а днем небольшой дождь.  Ветер ночью юго-восточный и южный, днем юго-западный умеренный с порывами. Температура воздуха ночью составит +5, +7 градусов, днем будет +13, +15 градусов. // фото: pexels.com 

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