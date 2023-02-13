Дорожные инспекторы провели рейд у ТРК «Лотос Плаза»

В воскресенье в Петрозаводске прошел рейд ГИБДД у ТРК «Лотос Плаза». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы контролировали соблюдение водителями правил перевозки детей. Было проверено 30 автомобилей, большинство автомобилистов не пренебрегали безопасностью юных пассажиров.

В то же время один водитель нарушил правила перевозки. В отношении него был составлен административный протокол, горожанина ждет штраф. // Фото ГИБДД Петрозаводска