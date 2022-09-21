21 сентября 2022, 12:36
Дополнительные автобусы вводят из-за ремонта Майгубского моста
В Сегежском районе со дня на день начнут ремонтировать переправу, движение между Сегежей и Надвоицами перекроют
Дополнительные автобусы будут курсировать на время ремонта Майгубского моста в Сегежском районе. Также власти региона вводят железнодорожный маршрут.
Ремонт переправы начнется с 24 сентября. Мост демонтируют и построят новый, на время работ временную переправу сооружать не будут. Движение будет перекрыто.
В карельском Минтрансе пояснили, что дорога между Сегежей и Надвоицами пойдет в объезд через трассу «Кола», изменится движение общественного транспорта.
Ориентировочно с 1 октября на участке Сегежа-Надвоицы также начнет курсировать пригородный поезд. (фото unsplash.com, Ant Rozetsky)