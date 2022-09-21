Дополнительные автобусы вводят из-за ремонта Майгубского моста

Дополнительные автобусы будут курсировать на время ремонта Майгубского моста в Сегежском районе. Также власти региона вводят железнодорожный маршрут.

Ремонт переправы начнется с 24 сентября. Мост демонтируют и построят новый, на время работ временную переправу сооружать не будут. Движение будет перекрыто.

В карельском Минтрансе пояснили, что дорога между Сегежей и Надвоицами пойдет в объезд через трассу «Кола», изменится движение общественного транспорта.

Ориентировочно с 1 октября на участке Сегежа-Надвоицы также начнет курсировать пригородный поезд. (фото unsplash.com, Ant Rozetsky)