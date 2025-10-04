Дом сгорел в Карелии

Утром 3 октября произошел пожар в деревне Вокнаволок. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

По данным ведомства, сигнал о происшествии поступил в 10:57. На место выехали две единицы техники и четверо специалистов. Выяснилось, что горит жилой дом.

Совместными усилиями пожар был потушен. Его площадь составила 40 квадратных метров. Строение было значительно повреждено.

