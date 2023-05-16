Доктор Глубокое Море намерен прожить 100 дней под водой

Преподаватель, бывший морской офицер и исследователь с докторской степенью в области биомедицинской инженерии Джозеф Дитури прожил в доме под водой 74 дня. Он поселился в «Подводной резиденции Джулса» в лагуне во Флориде на глубине девяти метров в марте. Американец хочет продержаться еще и дойти до 100 дней. Миссия под названием «Проект Нептун 100» должна закончиться 9 июня, пишет «Лента». До этого американские ученые провели в подводной резиденции чуть более 73 дней.

Ученый хочет собрать больше данных о том, как организм человека ведет себя в условиях высокого давления на протяжении длительного времени.

Мужчина, получивший прозвище Доктор Глубокое Море, помимо ежедневных наблюдений за самочувствием готовит богатый белком обед, выполняет физические упражнения. Также он читает лекции студентам и ведет семинары.

«Идея, стоящая за этим экспериментом - населить Мировой океан людьми. Так можно будет лучше ухаживать за ними и следить за тем, чтобы все было в порядке»,

- говорит Дитури.

Судя по всему, под водой профессор не скучает. Но как признается ученый, ему не хватает восхода Солнца. // фото unsplash.com