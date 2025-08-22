Доходы Карелии в 2026 году вырастут на 7 %

Основные параметры проекта главного финансового документа республики на будущий год представили в карельском правительстве. Минфин Карелии прогнозируют профицитный бюджет.

По предварительным прогнозам, доходы Карелии в 2026 году составят 74,6 млрд рублей, расходы - 73,9 млрд рублей.

Объем собственных доходов на следующий год спрогнозирован в размере 52,9 млрд рублей, что выше оценки 2025 года на 7 %.

Главными источниками поступлений станут налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц и доходы от уплаты акцизов – на их долю придется более 70% всех доходов.

Налог на прибыль вырастет на 8%, налог на доходы физических лиц вырастет на 9%, акцизы – на 7%.