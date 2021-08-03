До плюс 20 градусов прогнозируют в среду в Карелии

В среду в Петрозаводске облачно с прояснениями, ночью слабый дождь, днем без существенных осадков, рассказали в республиканском Гидрометцентре. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +9, +11, днем +17, +19. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии облачно с прояснениями, преимущественно по северной половине республики ночью дожди, местами сильные, днем кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный, на севере западный, северо-западный умеренный, местами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью +7, +12, местами до +3. Днем температура воздуха +15, +20, на севере +9, +14. Ранее МЧС региона распространило экстренное предупреждение о сильном ветре и дожде.

По данным Гидрометцентра России, в Калевале ночью +7, днем +12;

В Кондопоге ночью +9, днем +20;

В Медвежьегорске ночью +7, днем +19;

В Олонце ночью +9, днем +19;

В Пудоже ночью +6, днем +21;

В Сегеже ночью +7, днем +15;

В Сортавале ночью +9, днем +21;

В Суоярви ночью +8, днем +19. (фото jplenio, pixabay.com)