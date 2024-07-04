До 29 градусов ожидается в пятницу в Карелии

Завтра, 5 июля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременный дождь, временами сильный, гроза. Ветер юго-восточный, восточный, днем с переходом к южному, юго-западному, умеренный, при грозе с порывами до сильного. Температура воздуха ночью +15, +17°С, днем +22, +24°С. Атмосферное давление будет понижаться, вечером слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди, местами сильные, грозы, днем в отдельных районах очень сильные дожди, сильные ливни, град. Ветер юго-восточный, восточный, днем с переходом к юго-западному, умеренный, при грозах местами порывы до сильного, днем в отдельных районах шквалистое усиление ветра до очень сильного. Температура воздуха ночью +12, +17°С, днем +20, +25°С, по восточным районам местами до +29°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +18, пасмурно, дождь.

В Сегеже до +24, пасмурно, сильный дождь с грозой.

В Сортавале до +19, пасмурно, дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com / Michal Mancewicz