До 23 градусов тепла обещают в пятницу в Карелии

Завтра, 14 июня, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер ночью западный слабый, днем восточных направлений умеренный. Температура воздуха ночью +9, +11°С, днем +19, +21°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь. Ветер западных направлений, на севере северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +5, +10°С, днем +18, +23°С, на севере +13, +18°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +18, переменная облачность, дождь.

В Сегеже до +20, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +20, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»