11 октября 2024, 16:14
До 13 градусов тепла ожидается в субботу в Карелии
В большинстве районов республики 12 октября ожидаются дожди
Завтра, 12 октября, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Дождь. Ветер юго-восточный умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью +3, +5°С, днем +10,+12°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная погода. В большинстве районов умеренный дождь. Ветер юго-восточный умеренный, местами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью +1, +6°С, днем +8, +13°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +9, переменная облачность, без осадков.
В Сегеже до +11, переменная облачность, дождь.
В Сортавале до +11, переменная облачность, без осадков.
Продолжится геомагнитная буря. // Фото: unsplash.com / Geetanjal Khanna