До 13 градусов тепла ожидается в субботу в Карелии

Завтра, 12 октября, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Дождь. Ветер юго-восточный умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью +3, +5°С, днем +10,+12°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. В большинстве районов умеренный дождь. Ветер юго-восточный умеренный, местами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью +1, +6°С, днем +8, +13°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +9, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +11, переменная облачность, дождь.

В Сортавале до +11, переменная облачность, без осадков.

Продолжится геомагнитная буря. // Фото: unsplash.com / Geetanjal Khanna