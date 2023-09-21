Днем в пятницу в Карелии будет достаточно тепло

Облачно с прояснениями будет в пятницу в Карелии. Ночью на севере дожди, днем существенных осадков не будет, сообщает Гидрометцентр республики.

Ветер юго-западный и южный умеренный. Температура ночью +8, +13 градусов, на севере местами до +5 градусов, днем будет +17, +22 градуса.

В Петрозаводске тоже облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный и юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +11, +13 градусов, днем +19, +21 градус. // фото: «Петрозаводск говорит»