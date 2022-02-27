27 февраля 2022, 17:09
Днем 28 февраля температура в Петрозаводске будет плюсовой
Перепады межу дневной и ночной температурами в карельской столице будут большими
В понедельник, 28 февраля, в Петрозаводске днем ожидается температура от -1 до +1 градусов. При этом ночью будет -5, -7, сообщили в Гидрометцентре Карелии.
При этом облачно с прояснениями, существенных осадков не предвидится. На дорогах гололедица, ветер юго-западный и западный, умеренный.
Облачную и теплую погоду обещает Гидрометцентр России и для районов республики.
В Кондопоге днем 0 градусов.
В Сегеже +1 градус.
В Сортавале 0 градусов.
В Кеми +3 градуса.
В Медвежьегорске +1 градус.
В Суоярви 0 градусов. // Фото: TomaszProszek/pixabay.com