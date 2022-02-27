Днем 28 февраля температура в Петрозаводске будет плюсовой

В понедельник, 28 февраля, в Петрозаводске днем ожидается температура от -1 до +1 градусов. При этом ночью будет -5, -7, сообщили в Гидрометцентре Карелии.

При этом облачно с прояснениями, существенных осадков не предвидится. На дорогах гололедица, ветер юго-западный и западный, умеренный.

Облачную и теплую погоду обещает Гидрометцентр России и для районов республики.

В Кондопоге днем 0 градусов.

В Сегеже +1 градус.

В Сортавале 0 градусов.

В Кеми +3 градуса.

В Медвежьегорске +1 градус.

В Суоярви 0 градусов. // Фото: TomaszProszek/pixabay.com