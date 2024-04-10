Директор УК незаконно собирала плату с жильцов и попала под статью

Директора управляющей компании в городе в Карелии осудили по статьям о мошенничестве и фальсификации доказательств. 45-летняя женщина судилась с жильцами многоквартирного дома, а сейчас сама окажется на скамье подсудимых.

По информации следователей, директор УК в Медвежьегорске незаконно начисляла и взимала плату за услуги по содержанию и ремонту общего имущества, хотя никакие работы не проводились. У жильцов дома образовался долг, тогда директор управляшки обратилась в суд, куда предоставила поддельные документы. Она отправила судебный приказ приставам, было возбуждено исполнительное производство, а с людей списали долги. Деньги ушли на счет управляющей компании. Общая сумма ущерба превысила более 26 тысяч рублей.



Обвиняемая в мошенничестве вину признала. Ущерб она возместила. Дело направили на рассмотрение в суд. // иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»