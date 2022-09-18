Диетолог назвала полезные перекусы для школьников

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева перечислила несколько вариантов полезных продуктов, которые родители могут дать школьнику с собой в качестве перекуса.

Так, одним из вариантов перекуса в перерыве между занятиями могут стать орехи. По словам специалиста, они наполнят ребенка энергией и насытят. Перекусом могут стать кешью, фундук, грецкий орех, предварительно вымытые сухофрукты, сушеные яблоки, порезанные кубиками свежие фрукты, передает RT.

Также школьнику можно дать с собой мини-сэндвичи из зернового хлеба с сыром, крекеры или овощи - помидоры черри, огурцы, сельдерей, редис. Полноценным перекусом, по мнению Писаревой, может стать небольшой ролл из лаваша с куриной грудкой.

Диетолог советует класть еду в пластиковые контейнеры с разделителями, чтобы влажные и сухие продукты не соприкасались. (фото unsplash.com, note thanun)