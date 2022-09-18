Макияж со стрелками посчитали опасным для глаз

Стрелки могут навредить тем, кто носит контактные линзы. Такое предположение высказала в беседе с изданием «Доктор Питер» врач-офтальмолог Валерия Смирнова.

По мнению врача, людям с линзами следует пользоваться гипоаллергенной косметикой для лица, без большого количества отдушек, а людям с плохим зрением врач рекомендует пользоваться офтальмокосметикой. Также, по мнению Смирновой, нужно подбирать косметические средства без масляных компонентов, поэтому для глаз лучше подойдет косметика на водной основе.

«С осторожностью используйте рассыпчатые, сухие продукты и аэрозоли. Мелкие частички этих средств могут оседать на поверхности линзы, попадать под нее»,

- утверждает офтальмолог. Она также считает, что тем, кто носит линзы, придется распрощаться с ультрастройкой косметикой.

Также она напомнила об очередности нанесения различных средств людям со средствами коррекции зрения. Так, сперва необходимо надеть мягкие линзы, а уж затем нанести мейкап. Если женщина пользуется жесткими газопроницаемыми линзами, то сперва нужно нанести косметику, а затем надеть линзы. Перед сном нужно снять линзы и потом только смывать макияж.

Если частички косметики попадут под линзы, вызовут дискомфорт, то глаза следует промыть офтальмологическим раствором или увлажняющими каплями. Если дискомфорт не пройдет, нужно обратиться к офтальмологу.

Врач также предупредила, что нельзя наносить макияж на ресничный край век и слизистую, поскольку это мешает работе мейбомиевых желез в толще века. Такой макияж, по мнению специалиста, может спровоцировать воспаление и синдром сухого глаза. Смирнова предостерегла девушек и от частого использования популярных капель для отбеливания белков глаз. (фото unsplash.com, freestocks)