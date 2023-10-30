Девушку в соседнем регионе без ее ведома выдали замуж за африканца

Потерявшая паспорт жительница Петербурга родила ребенка и при оформлении документов выяснила, что у нее есть муж. Более того – это гражданин африканской страны, которого она никогда не видела, сообщили 30 октября в пресс-службе городской прокуратуры.

Сейчас петербурженке 25 лет, она уже второй год замужем за 34-летним Мустафой из Египта. Девушка подала в суд иск о расторжении этого брака. Вероятно, его фиктивно заключили по утерянному паспорту, чтобы иностранец мог получить вид на жительство в России.

Кстати, он в феврале обращался за разрешением на временное проживание. Мотивировал просьбу тоской по русской жене, с которой больше не может жить порознь. // фото: freepik.com