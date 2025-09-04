Девушка напала на сотрудницу банка по заданию мошенников

20-летняя жительница Петербурга напала на сотрудницу банка. Днем 3 августа она облила зеленкой работницу крупного банка на проспекте Энгельса. Об инциденте рассказала «Фонтанка». Хулиганку задержали и вызвали в банк полицию.

Вещество, которым девушка плеснула в лицо 58-летней женщине, оказалось не опасно. На такой неадекватный шаг ее подтолкнули дистанционные мошенники.

Аферисты названивали петербурженке с 27 августа. Они убедили ее в том, что якобы сотрудники банка передают мошенникам персональные данные клиентов и ей звонили неизвестные, представлялись сотрудниками различных структур и в конце концов убедили облить зеленкой сотрудника банка, который якобы передает персональные данные мошенникам и с этим как-то надо разобраться.

Правоохранители завели уголовное дело о хулиганстве и задержали девушку, пока решается вопрос с мерой пресечения. С места происшествия также изъяли пол-литровую бутылку с остатками зеленой жидкости.

Ранее мы писали, как мошенники обманули 74-летнюю жительницу Карелии.