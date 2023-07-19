Девочку в синей панаме ищут в Петрозаводске

Сотрудники полиции в Петрозаводске разыскивают Викторию Дмитриевну Коробкову. Девочка 2008 года рождения ушла из дома 17 июля, сообщили в МВД Карелии.

Местонахождение несовершеннолетней неизвестно до настоящего момента. Она была одета в черную куртку, джинсы синего цвета, синюю панаму. На ногах были розовые кроссовки, также она имела разноцветный рюкзак.

Полиция просит всех, кто обладает значимыми сведениями о девочке, сообщать их по номеру телефона: 8 981 405 8521. // фото: МВД Карелии