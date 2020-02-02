Детский сад в Ильинском построят с двухлетним опозданием

Детский сад в поселке Ильинский Олонецкого района построят не ранее 2021 года. Об этом 31 января сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на встрече с жителями поселка.

– Сейчас будем корректировать проект, потому что к нему есть замечания. Первоначально планировалось строить детский сад из кирпича. Но в Карелии он не производится, приходится везти за сотни километров, соответственно, стоимость многократно возрастает. Поэтому будем использовать современные панели. Таким образом, садик построим в Ильинском не раньше 2021 года, – рассказал Артур Парфенчиков.

Известный политик Александр Степанов упрекнул губернатора в том, что тот не сдержал свое обещание, данное еще в июле 2017 года. Тогда Артур Парфенчиков заявлял, что детсад в Ильинском примет первых воспитанников в 2019 году.

– Сейчас начало 2020-го. Как был котлован, так и остался... – отметил Александр Степанов.

Фото: Александр Степанов

О срыве сроков на встрече с жителями говорил и Артур Парфенчиков. Он сослался на объективные причины – индексы, которые не позволяют нормально рассчитывать стоимость строительства, и закон о госзакупках.

– К сожалению, столкнулись с обстоятельствами, которые привели к срыву сроков строительства. Прежде всего, это заниженные строительные индексы, на которых была «завязана» вся стройиндустрия Карелии. Составленные по таким индексам сметы проектов не привлекательны для солидных компаний, которые сразу понимают, что строительство объекта обойдется гораздо дороже, поэтому не участвуют в торгах. Есть подводные камни и у федерального закона № 44-ФЗ, предписывающего заключать контракт с компанией, предложившей построить объект за меньшие деньги, а в результате, не сумевшей это сделать. Договор с подрядчиком, допустившим существенное отставание от графика работ, мы расторгли – полученные средства будут им возвращены, – сказал глава Карелии.

Однако в августе 2019 года журналист «ПТЗ говорит» Антонина Кябелева провела расследование, в ходе которого выяснила, что контракт на возведение детского сада без торгов (!) достался Управлению строительства по Центральному федеральному округу Федеральной службы исполнения наказаний. Работы оценили в 122 миллиона рублей. А затем ФСИН также, без торгов, провела закупку у единственного поставщика, которым стало ООО «Железногорское МСО». При этом сумма контракта на возведение детского сада уменьшилась на 26 миллионов рублей.

Можно предположить, что срыв сроков никак не связан с недостатками закона о госзакупках или низкими строительными коэффициентами, о которых говорит глава Карелии.

Отметим, кроме того, что совсем недавно, в октябре 2019 года, региональный Минстрой отчитывался, что детсад в Ильинском строят усиленными темпами, в две смены. «Ход и качество работ находится на контроле ведомства и управления капитального строительства», сообщали чиновники.