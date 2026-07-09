Детский перформанс «Наполни дом счастьем» состоится в Петрозаводске

Необычное творческое мероприятие позволит детям порисовать баллончиками на будущем доме (6+)

Инвестиционно-строительная компания «Карельский оператор недвижимости» предлагает гостям мероприятия весело и нестандартно провести время с детьми. И даже немного поучаствовать в строительстве нового жилого комплекса «Счастье» в Петрозаводске. Поскольку это место должно стать по-настоящему счастливым, застройщику необходима положительная энергия – ваша энергия!

5 августа всех желающих приглашают присоединиться к счастливому проекту. Вы сможете оставить рисунки и надписи на фундаменте будущего дома – зарядить его энергией и оставить пожелания будущим владельцам. Приходите с детьми, будет здорово!

Организаторы обещают обеспечить баллончики и воздушные шары! А ещё – аниматора, отличную музыку и игры для детей. Ну а гости пусть приносят улыбки, задор и детский смех. Проведите этот день весело и незаурядно!

Когда: 5 августа, в 12:00

Где: мкр Сайнаволок, территория Жилого комплекса «Счастье».

Вход свободный.

Подробности по телефону: 27-00-21 или на сайте www.karelon.ru

На правах рекламы. ООО «Карельский оператор недвижимости», ИНН 1001342337