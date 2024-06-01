Детская вокальная студия устроила флешмоб на вокзале Петрозаводска

Петрозаводская школьница Полина Сидорова участвует в федеральном конкурсе «Большая перемена». Одно из заданий конкурса - создать творческий флешмоб. Идея Полины была напомнить гостям и жителям республики о доброй традиции: несколько десятилетий в исполнении Марии Пахоменко на железнодорожном вокзале перед отправлением в Москву фирменного поезда «Карелия» звучала песня «Долго будет Карелия сниться».

Добрая традиция, к сожалению, прервалась: соблюдая авторские права, администрация железнодорожного вокзала перестала транслировать песню. Полина Сидорова собрала творческую группу и песня зазвучала по-новому. В флешмобе приняли участие вокалисты студии Дома актера, а также артисты негосударственного театра «Ad LIBERUM».

Все, кто был в этот день на вокзале, с воодушевлением восприняли исполнение любимой песни. Ролик с флешмобом тоже набирает популярность в интернете.