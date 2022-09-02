Детская олимпиада "Маленький Чемпион" пройдет в Медвежьегорске

Мероприятие пройдет в городе Медвежьегорске впервые в рамках проекта «Детское спортивное движение «Маленький чемпион». Расширение горизонтов», поддержанного Фондом президентских грантов.

Семейное физкультурно-массовое мероприятие стартует 18 сентября в 10 часов утра в ФОКе г.Медвежьегорска. В спортивном празднике смогут принять участие все желающие семьи Медвежьегорского района с детьми в возрасте от 6 месяцев до 7 лет (включительно).

Мероприятие организовано Детским спортивным движением "Маленький Чемпион" (АНО Центр организации мероприятий "Поколение Будущего") и ФОК г. Медвежьегорска при содействии Администрации Медвежьегорского муниципального района.

Мероприятие проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

В рамках Детской Олимпиады "Маленький Чемпион" юные спортсмены при поддержке родителей смогут попробовать свои силы в 3-х видах соревнований:

- "Марафон ползунков" - соревнование по ползанию на скорость для детей от 6 до 11 месяцев включительно

- "Забег ходунков" - соревнование по ходьбе/бегу на скорость для детей от 10 месяцев до 2 лет 11 месяцев включительно

- «Полоса препятствий» - соревнования по преодолению препятствий для детей от 3 до 7 лет включительно

Призеры всех соревнований в каждой возрастной группе получат награды.

Подробности и условия подачи заявок на участие в Детской Олимпиаде "Маленький Чемпион" в г.Медвежьегорск можно найти в группе ВКонтакте.

Количество мест в дисциплинах Олимпиады ограничено,а прием заявок завершится за 2 дня до начала мероприятия - 16 сентября.

В рамках мероприятия желающие смогут принять участие в веселом конкурсе костюмов, который будет проводится среди участников каждого из соревнований Детской Олимпиады, его победители получат интересные призы.

Для участия в конкурсе костюмов необходимо зарегистрироваться в обсуждениях в соответствующей теме в группе мероприятия в ВК, там же можно ознакомиться с условиями участия.

Участие в детской олимпиаде, как обычно, бесплатное.

Для зрителей вход свободный.



