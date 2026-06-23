Детсад и ряд домов остались без воды в столице Карелии

Проблемы с водой наблюдаются у некоторых жителей Петрозаводска

Фото "Петрозаводск говорит"

Утром 23 июня некоторые жители Петрозаводска остались без воды. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, в 9 утра из-за аварии на сетях горячая вода пропала в ряде зданий на Первомайском проспекте, на улицах Краснофлотской, Шотмана и Разина. Под отключение попал, в частности, детский сад №63. Ориентировочно ресурс вернется в дома к 13 часам.

В 10 часов также произошло плановое отключение холодной воды в 18 зданиях на улице Новосулажгорской и в Ветеринарном переулке. Там ресурс вернут к 17 часам.

Ранее сообщалось о том, что цветы продолжают высаживать на улицах Петрозаводска.