Юная велосипедистка пострадала в столкновении с авто в Петрозаводске

Водитель автомобиля не пропустил велосипедистку в расширенном центре карельской столицы

Фото: Госавтоинспекция Карелии

Подробности аварии, которая произошла накануне, когда дорогу не поделили велосипедист и легковой автомобиль, рассказали в городской Госавтоинспекции.

В понедельник, 22 июня, у дома № 17 на набережной Ла-Рошель 65-водитель водитель автомобиля Honda при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и велосипедистке, которая ехала во встречном направлении и пользовалась преимуществом в движении. В результате машина и велосипед столкнулись.

В ДТП получила травмы 15-летняя велосипедистка, ей назначили лечение.

Обстоятельства дорожного происшествия, которое попало на видео, устанавливаются.