Смерч разрушил дома в одном из регионов России

Мощный смерч оставил без света больше 4 тысяч домов в Свердловской области, сообщила BAZA.
Стихия прошлась по Кушве, Новой Ляле и другим населённым пунктам региона. Ветер срывал крыши с домов, валил деревья и опоры линий электропередачи.
По данным РБК, из-за сильного ветра были повреждены 99 частных домов, 25 автомобилей и 15 линий электропередачи. Полностью разрушены 32 частных дома.
В результате непогоды 16 человек обратились за медицинской помощью, сообщили в МЧС России.
Местные жители сняли на видео воронки смерча и последствий непогоды. По их словам, торнадо также повредил десятки автомобилей.
Для местных жителей в Кушве уже открыли пункт временного размещения на базе дома детского творчества.