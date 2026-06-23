Смерч разрушил дома в одном из регионов России

В Свердловской области в ночь на 23 июня прошел ураган

Фото: стопкадр

Мощный смерч оставил без света больше 4 тысяч домов в Свердловской области, сообщила BAZA.

Стихия прошлась по Кушве, Новой Ляле и другим населённым пунктам региона. Ветер срывал крыши с домов, валил деревья и опоры линий электропередачи.

По данным РБК, из-за сильного ветра были повреждены 99 частных домов, 25 автомобилей и 15 линий электропередачи. Полностью разрушены 32 частных дома.

В результате непогоды 16 человек обратились за медицинской помощью, сообщили в МЧС России.

Местные жители сняли на видео воронки смерча и последствий непогоды. По их словам, торнадо также повредил десятки автомобилей.

Для местных жителей в Кушве уже открыли пункт временного размещения на базе дома детского творчества.