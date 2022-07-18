Дети пожаловались на издевательства вожатых в патриотическом лагере

Родители трех школьников забрали их из патриотического летнего лагеря «Защитник». Это произошло, когда дети пожаловались на издевательства вожатых, передает РЕН ТВ.

Лагерь с патриотическим уклоном находится на острове Коневец в Ленобласти, на Ладожском озере. Один из воспитанников рассказал маме по телефону, что регулярно их бьют и унижают.

Женщина приехала за сыном и увидела на его ногах огромные синяки. Он рассказал, что это по нему стреляли из страйкбольного ружья. А еще давали подзатыльники, орали матом.

И все это происходило регулярно, причем не только в отношении него. Особенно издевались над теми, кто приехал в лагерь в первый раз. Его слова подтвердили и другие школьники.

Директор Юрий Попов все отрицает. Он сказал 47news.ru, что ребенок это придумал, потому что хотел уехать домой. Родители троих детей забрали их. Сейчас в лагере идет проверка, но он продолжает работать. // Фото: чат лагеря «Защитник»/Telegram