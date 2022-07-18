18 июля 2022, 20:16
Происшествия

Дети пожаловались на издевательства вожатых в патриотическом лагере

Родители забрали нескольких школьников из патриотического лагеря «Защитник»

Родители трех школьников забрали их из патриотического летнего лагеря «Защитник». Это произошло, когда дети пожаловались на издевательства вожатых, передает РЕН ТВ.

Лагерь с патриотическим уклоном находится на острове Коневец в Ленобласти, на Ладожском озере. Один из воспитанников рассказал маме по телефону, что регулярно их бьют и унижают.

Женщина приехала за сыном и увидела на его ногах огромные синяки. Он рассказал, что это по нему стреляли из страйкбольного ружья. А еще давали подзатыльники, орали матом.

И все это происходило регулярно, причем не только в отношении него. Особенно издевались над теми, кто приехал в лагерь в первый раз. Его слова подтвердили и другие школьники.

Директор Юрий Попов все отрицает. Он сказал 47news.ru, что ребенок это придумал, потому что хотел уехать домой. Родители троих детей забрали их. Сейчас в лагере идет проверка, но он продолжает работать. // Фото: чат лагеря «Защитник»/Telegram

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новости Карелии
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