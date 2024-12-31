Дети пострадали в групповом ДТП у Силикатного кольца

В понедельник, 30 декабря, на выезде из Петрозаводска произошло групповое ДТП. Об этом информирует пресс-служба МЧС по РК.

По данным ведомства, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 15:23. У Силикатного кольца столкнулись три легковых автомобиля.

В результате аварии пострадали три человека. Двое из них - дети. Обстоятельства случившегося выясняются. // Фото: unsplash.com / Ioetech