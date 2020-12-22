22 декабря 2020, 14:58
Конкурсы

Десятки оригинальных елочных шаров прислали петрозаводчане на конкурс

В столице Карелии завершилась акция «Гирлянда дружбы»

Около сотни работ принесли жители Петрозаводска на конкурс «Гирлянда дружбы», сообщает городская администрация.

Участникам проекта предлагалось своими руками сделать елочную игрушку в виде шара. Диаметр мог варьироваться от 30 сантиметров до одного метра.

21 декабря жюри вынесло свой вердикт. Победителями конкурса игрушек «Гирлянда дружбы» стали:

  • Виолетта Мацола (средняя школа № 3);  
  • Наталья Вандукова (детский сад № 49);
  • Вероника Плюстина (детский сад № 49);
  • Егор Рамих (средняя школа № 48);
  • Надежда Цветкова (детский сад № 102);
  • Юлия Пахомова (детский сад № 102);
  • Арсений Феоктистов (средняя школа № 27);
  • Иван Каверин, Богдан Табарчак, Данил Демехин и Никита Жандаров (Петрозаводский техникум городского хозяйства).

Николаю Першинкову (Петрозаводский техникум городского хозяйства) присудили специальную награду Петросовета, а Егору Цыганову (детский сад № 74) – приз зрительских симпатий.

Дополнительно отметили семью Златы Афониной (детский сад № 72) за самый большой елочный шар.

Авторов лучших работ наградят.  Получить приз можно в администрации Петрозаводска с 24 по 30 декабря, предварительно позвонив по телефону 71-35-05 (Анна Александровна).

Фото с сайта городской администрации

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