Десятки оригинальных елочных шаров прислали петрозаводчане на конкурс
Около сотни работ принесли жители Петрозаводска на конкурс «Гирлянда дружбы», сообщает городская администрация.
Участникам проекта предлагалось своими руками сделать елочную игрушку в виде шара. Диаметр мог варьироваться от 30 сантиметров до одного метра.
21 декабря жюри вынесло свой вердикт. Победителями конкурса игрушек «Гирлянда дружбы» стали:
- Виолетта Мацола (средняя школа № 3);
- Наталья Вандукова (детский сад № 49);
- Вероника Плюстина (детский сад № 49);
- Егор Рамих (средняя школа № 48);
- Надежда Цветкова (детский сад № 102);
- Юлия Пахомова (детский сад № 102);
- Арсений Феоктистов (средняя школа № 27);
- Иван Каверин, Богдан Табарчак, Данил Демехин и Никита Жандаров (Петрозаводский техникум городского хозяйства).
Николаю Першинкову (Петрозаводский техникум городского хозяйства) присудили специальную награду Петросовета, а Егору Цыганову (детский сад № 74) – приз зрительских симпатий.
Дополнительно отметили семью Златы Афониной (детский сад № 72) за самый большой елочный шар.
Авторов лучших работ наградят. Получить приз можно в администрации Петрозаводска с 24 по 30 декабря, предварительно позвонив по телефону 71-35-05 (Анна Александровна).
Фото с сайта городской администрации