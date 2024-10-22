Депутата задержали за поджог дома коллеги

В Ленобласти задержан депутат и еще трое подозреваемых в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога.

По версии следователей, парламентарий совета депутатов МО «Всеволожское городское поселение» Всеволожского района испытывал неприязнь к коллеге из-за ее участия в выборах в качестве кандидата.

Он придумал план, нашел исполнителей. В итоге 18 августа дом депутата в Рахьинском городском поселении подожгли. Ущерб превысил 30 млн рублей. Сообщается, что предварительно поджигатели убедились, что дома никого нет. Поджигателям заказчик заплатил не менее шести тысяч долларов.

Правоохранители обыскали квартиры подозреваемых. Депутат и соучастники задержаны. В ближайшее время им предъявят обвинение и изберут меру пресечения. // фото freepik.com/ Ilovehz