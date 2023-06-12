Денис Мантуров с рабочей поездкой посетил Карелию

Заместитель председателя правительства Российской Федерации – министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров посетил промышленные предприятия республики Карелия, встретился с главой республики Артуром Парфенчиковым для обсуждения промышленного потенциала региона.

Промышленность республики стабильно показывает положительную динамику – в I квартале 2023 года продемонстрирован рост обрабатывающего производства почти на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой результат стал возможен благодаря активному развитию предприятий: созданию уникальных и модернизации существующих производств.

Примером развития может стать Онежский судостроительно-судоремонтный завод. Денис Мантуров осмотрел его производственные мощности и ознакомился со строительством нового корпуса. Строительство, а также реконструкция и глубокая модернизация осуществляются в рамках инвестиционного проекта по указу Президента России Владимира Путина. Фактически сейчас создаётся судостроительно-судоремонтный комплекс будущего, где процессы будут автоматизированы и роботизированы. Для эффективного управления предприятием внедряется интегрированная информационная система цифрового производства, объединяющая все подразделения завода. Помогать в обработке больших данных и с принятием высококачественных управленческих решений будет искусственный интеллект. Внедрение новейших систем качества и цифровизация позволят значительно увеличить мощности по обработке металла (ожидается десятикратный рост) и создать не менее 500 дополнительных высокопроизводительных рабочих мест. Также благодаря модернизации, количество сдаваемых судов должно вырасти с четырёх до 10 единиц в год. Для достижения таких амбициозных целей до конца 2024 года из федерального бюджета предусмотрено выделение более 5 млрд рублей.

«Проект глубокой модернизации предусматривает строительство на заводе нового блока корпусных цехов общей площадью 26 тыс. кв. м и оснащение его высокотехнологичным оборудованием с цифровым управлением для изготовления деталей и узлов по 3D-моделям, роботизированной сварки, сборки корпусов судов «в чистый размер» и автоматизации логистических операций, осуществления блочно-модульного производства. В новом блоке корпусных цехов будут строиться суда длиной до 80 м, в том числе мелкосидящие ледоколы проекта 22740М, а также насыщенные секции для строительства на старой площадке судов длиной до 140 м»,

– рассказал о дальнейшем развитии производства Денис Мантуров.

Вместе с тем на предприятии продолжается текущая работа: производятся промысловые суда и суда технического флота ледового класса.

Затем Денис Мантуров посетил деревообрабатывающий комбинат «Калевала» – одно из ведущих предприятий по производству ориентированно-стружечной плиты (ОСП). Благодаря современному, высокотехнологичному оборудованию комбинат производит плиту различных типов и форматов, в том числе шпунтованную. Вся продукция по своим техническим характеристикам соответствует высоким показателям качества и является экологически чистой, что позволяет использовать её для внутренней отделки помещений.

Также состоялась встреча вице-премьера – главы Минпромторга России Дениса Мантурова с главой республики Карелия Артуром Парфенчиковым.

«Карелия активно участвует в мерах господдержки, предоставляемых Минпромторгом России, в том числе единой региональной субсидии. С 2020 года общий объём федеральных средств государственной поддержки промышленных предприятий республики Карелия по линии Минпромторга России составил более 3 млрд рублей. Только за прошлый год предприятиям республики Карелия были выделены субсидии на общую сумму свыше 1,7 млрд рублей. Отдельно хотелось бы отметить успешное взаимодействие карельских промышленников с Фондом развития промышленности. По состоянию на июнь 2023 года за всё время работы ФРП (почти 10 лет) льготные займы получили шесть проектов предприятий республики на общую сумму свыше 3 млрд рублей», – отметил Денис Мантуров.

Глава республики Карелия Артур Парфенчиков подчеркнул, что стабильный рост промышленного производства в регионе обусловлен постоянной поддержкой со стороны Минпромторга России.

«В Карелии ведётся активная работа по поддержке инвестпроектов промышленных предприятий, что позволило обеспечить динамику инвестиций в основной капитал в 2022 году по сравнению с 2017 годом в размере 163,7%. Инвестиции в основной капитал по итогам 2022 года составили 95,6 млрд рублей»,

– сказал глава Карелии.

Вице-премьер на выставке ознакомился с достижениями предприятий региона. Например, компания «Уютный дом» производит комплекты несущего каркаса из дерева, а предприятие «Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР» создаёт пожарных роботов, не имеющих аналогов в России, и пр. Кроме того, на выставке были представлены системы и программно-аппаратные комплексы, разработанные на базе Петрозаводского государственного университета. // фото предоставлено пресс-службой правительства РФ