Дело о ДТП с экс-депутатом и гендиректором Макаровым отправят в суд

Уголовное дело 72-летнего гендиректора известной в регионе строительной компании и бывшего депутата карельского парламента готово к отправке в суд. Обвинительное заключение в отношении Николая Макарова утвердили, сообщает прокуратура Карелии.

Напомним, фигурант 28 апреля вечером совершил ДТП. Он двигался по трассе «Кола» на своем Land Rover в Петрозаводск, рядом с Шуей пошел на обгон и на «встречке» врезался в «Ладу Калину».

Пострадали находившиеся в легковушке 24-летняя женщина и ее дочка 2019 года рождения, трехлетняя девочка получила очень тяжелые травмы.

Виновник ДТП признал вину, способствовал расследованию, постарался загладить причиненный потерпевшим вред. Ему грозит наказание до двух лет лишения свободы. // фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии» / ВКонтакте