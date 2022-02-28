Цифровая версия трудовой книжки все больше входит в оборот

По статистическим данным в Карелии на февраль 22404 жителя региона бумажной версии предпочли цифровую трудовую книжку. Как сообщили в Пенсионном фонде республики, в электронной форме в режиме онлайн работники могут отслеживать учет личной трудовой деятельности.

Кроме того, необходимые сведения можно узнать в личном кабинете ПФР и на портале Госуслуг. Там же можно сформировать соответствующую выписку. По юридической значимости такой документ равняется бумажному, и его можно сохранить на компьютер или в мобильном телефоне.

Кроме того, если кто-то меняет место работы, то информацию новому работодателю можно также предоставить в электронном виде, как и данные при увольнении работника могут быть на бумаге и в «цифре». В ПФР Карелии напоминают тем, кто начал трудовую деятельность в 2021 году или позже, что им оформляется только электронная трудовая книжка.