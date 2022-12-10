Что волновало жителей Карелии в декабре 2002 года

В поселок Соломенное ровно 20 лет назад выехал Глава республики Сергей Катанандов, чтобы познакомиться с работой известной карельской фирмы АО «Инвест», и на месте разобраться, какая необходима помощь для восстановления Сретенского храма.

Бывшим петрозаводским лесопильно-мебельным комбинатом уже давно распоряжалась фирма «Инвест» по договору, который был заключен с администрацией Петрозаводска еще в 1998 году. К 2002 году «Инвест» вложил в предприятие более четырех миллионов долларов. Его директор Роберт Ан сообщил: «На предприятии введены новые технологии, нетрадиционные для нашего карельского края. Сейчас мы вышли на проектную мощность. Есть определенные результаты».

Но работников предприятия на встрече с Сергеем Катанандовым волновали не столько проблемы фирмы, сколько проблемы самого поселка Соломенное. Глава правительство ответил, что все зависит от экономической ситуации в городе. Как люди работают – так и живут. Волновала людей и транспортная проблема поселка – сложно жителям Соломенного добираться из центра Петрозаводска домой. Тут пришлось ответ держать тогдашнему мэру Виктору Маслякову: «Вы знаете, что у нас весь транспорт ходит до последней остановки – конец Октябрьского проспекта. Это те частные предприниматели, которые возят. Наше предложение сегодня – чтобы все машины соблюдали графики и интервалы движения».

Дальше делегация двинулась в поселок Мелиоративный, где к тому времени был открыт новый цех фирмы «Инвест». Благодаря этим новым мощностям в 2002 году «Инвест» произвел пиломатериалов на 14 тысяч кубометров больше. Сергей Катанандов и Виктор Масляков побывали также в одной из старейших церквей – в Сретенском храме Соломенного, который давно восстанавливали усилиями верующих, и планировали к 300-летию закончить реконструкцию. Как сказал настоятель храма отец Павел на иконостас церкви нужно почти 6 миллионов рублей. Руководители города и республики обещали с этим помочь.

Молоко и творог из Эссойлы в 2002 году успешно конкурировали с продукцией крупных производителей Карелии. Ежедневно на молокозаводе Акционерного общества «Эссойла» перерабатывалось 6-7 тонн молока. Полученные из него продукты (а кроме собственно молока это были творог, сметана и масло) полностью расходились в Петрозаводске и в самом поселке. Молокозавод работал под заказ. Ежедневно на нем производилось столько продукции, сколько пришло заявок из Петрозаводска. В те годы спрос начал превышать предложение.

«На сегодняшний день не так уж сильно загружен этот молокозавод. Думаю, буквально за несколько месяцев объем производства будет увеличен, и он будет работать на полную мощь»,

- сообщил Казимир Тагиров, заместитель директора АО «Эссойла».

Руководство предприятия надеялось, что в ближайшее время молокозавод начнет перерабатывать не менее 10 тонн молока в сутки. Но даже при том объеме производства, который существовал на том этапе, перерабатывающий цех приносил прибыль.

«Но конечно, без проблем не бывает, - признался Тагиров. – Это и материал фасовочный, это и оборудование, которое мы каждодневно должны смотреть. Но «Эссойла» сама по себе – это огромное хозяйство по сравнению с теми, что есть в республике. Поголовье скота в 3400 голов – это большое поголовье. И объем производства он должен выпускать большой».

Депутаты карельского парламента могли бы помочь сельскохозяйственным предприятиям в решении их проблем, прислушавшись к пожеланиям крестьян при утверждении бюджета Карелии на будущий год.

«Коллеги по сельскому хозяйству не просят очень многого. Они просят ту сумму, на которую они более-менее могли бы сегодня прожить. Удержать свои предприятия стабильно. Запрашиваемая сумма в пределах 180 миллионов рублей. Не думаю, что это очень большая сумма для сельского хозяйства», - говорил зам.директора предприятия. Производству в Эссойле пригодились бы деньги на запуск еще одной фасовочной линии на молокозаводе и на открытие собственного колбасного цеха.

Таким было 10 декабря ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.