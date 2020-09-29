Эксперты представили обзор интересных телепрограмм для дачников

Дачный сезон практически закончился. Однако некоторые работы в саду или на участке лучше всего проводить именно в октябре: сбор позднего урожая плодовых, посадка плодовых, обрезка кустарника, подготовка и удобрение грядок к будущему сезону, посадка чеснока и много чего еще. При этом на улице уже холодно и темнеет рано. Поэтому вечернее время можно провести с пользой для своего любимого участка, но в тепле. Сейчас есть много специальных каналов и передач, посвященные уходу за садом и огородом, а также целые каналы про кулинарию.

Предлагаем вам обзор программ специализированных телеканалов: вы сможете их подключить и получить советы от экспертов о том, как лучше ухаживать за садом.

Без преувеличения, самый важный в России тематический «садовый» канал – «Усадьба». Его делают настоящие фанаты своего дела. И сетка передач выстроена очень грамотно. Как раз сейчас на канале идет цикл коротких 15-минутных передач «Готовимся к зиме», где эксперты делятся информацией о том, что нужно успеть сделать в саду до наступления холодов, а главное, как сделать это правильно.

Еще одна передача, посвященная сезонным работам – «Дачные радости». Ведущие рассказывают, как привести в порядок свой сад, чтобы он порадовал вас яркими цветами и щедрыми плодами в будущем сезоне.

Про технику огородничества – как правильно копать, какие инструменты в каких случаях лучше использовать и много интересного можно узнать в программе «Правила огородника». Эксперты расскажут об особенностях климата и подбора культур с учетом климатических факторов в разных зонах, о сортах, агротехнике, правилах ухода за разными растениями.

Сразу несколько передач в сетке канала посвящены декоративному садоводству: «Обнови свой сад», «Сад своими руками», «Ландшафтные эксперименты». В них опытные ландшафтные дизайнеры и садоводы делятся советами о том, как лучше обустроить сад, какие растения сочетаются, как следовать моде на садовые решения, как распланировать участок и создать в нем комфортные зоны для отдыха и многое - многое другое.

А вот ведущие программы «Урожай на столе» не только похвастаются плодами своих трудов на участке, расскажут, как они их выращивали, но и предложат интересные рецепты с ними.

«А как там у них, на западе» обстоят дела с приусадебным садоводством и сравнить с тем, что у нас (авторитетно заявляем – у нас лучше) можно с каналом HGTV Home & Garden, то есть, по-русски «Дом и сад». И хотя там программы в большей мере развлекательно - публицистические, нежели полезные, неплохие идеи по обустройству дома и сада можно и «импортировать».

Например, в программе «Ремонт в особняке» авторы рассказывают о нюансах обустройства инфраструктуры загородного дома: электричество, трубы, тепло. А передача «Строим дом за 100 дней» рассказывает о современных технологиях строительства загородных домов.

На каналах «Еда» или «Еда Премиум» - лучшие передачи про кухню и готовку. Есть целый цикл передач, посвященные национальным кухням: армянской, белорусской, узбекской и другим. В программе «Максимально просто» ее ведущий Максим Творогов рассказывает о самых простых рецептах блюд, которые можно приготовить в самых разных ситуациях.

Каналы, о которых мы рассказали, есть во всех, доступных для подключения, пакетах Спутникового ТВ МТС. Подключить его можно, позвонив по номеру 8 800 250 0890 или на сайте.

Полный комплект оборудования обойдется в 2990 рублей, абонентская плата от 175 рублей в месяц. Если Вы подключаете пакет, с подключенным мобильный интернетом, абонентская плата за обе услуги составит 590 рублей в месяц.

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