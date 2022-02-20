Читатели «Петрозаводск говорит» оценили результаты России на Олимпиаде

Читатели портала «Петрозаводск говорит», в целом, остались довольны выступлением российских спортсменов на завершившейся Олимпиаде в Пекине. Это показал опрос, проведенный в нашей группе во «ВКонтакте».

51% проголосовавших посчитали, что сборная ОКР выступила в Китае неплохо, правда, могло быть и лучше. Результаты нашей команды оценили как великолепные 30% опрошенных. 12% участников опроса считают, что россияне выступили ниже своих возможностей. Еще 6,5% нашей читателей и вовсе полагают, что показатели наших атлетов в Пекине - это полный провал.

Напомним, Зимние Олимпийские игры официально были объявлены закрытыми сегодня. Команда ОКР завоевала в Пекине 32 медали - 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Это лучший результат отечественных спортсменов на Зимних играх. Правда, из-за небольшого количества золотых медалей в общекомандном зачете Россия расположилась лишь на девятом месте. Фото pixabay.com/12019