Чисто карельский мотив. Одежда как способ идентификации

Алина Гапеева

Ольга шла по улице, вдруг возле нее остановился джип. Из него вышел импозантный мужчина:

«Ничего себе! Можно и моей жене такой костюм? Хочу, чтобы она ходила такой же красивой, как и вы!»,

— выпалил он на одном дыхании.

Наряд действительно был необычный, сшитый по мотивам народного костюма. Ольга Степанян выслушала комплименты по поводу своего внешнего вида и тут же на улице приняла заказ на пошив костюма.

Она модельер-дизайнер, не первый год занимается созданием народных костюмов, платьев в народном стиле и аксессуаров к ним. Действительно, сотворенные ею одежда и украшения представляют собой настоящие произведения искусства, в которых сочетаются старые и новые традиции.

К этому Ольга шла более тридцати лет. В 1986 году после окончания Сыктывкарского технологического техникума она приехала в Карелию по распределению. Попала сюда первый раз в жизни, и Карелия сразу проникла в ее сердце. Как она сама признается, карельская земля пленила красотой природы и культурой.

Ольга долгое время занималась разработкой молодежных моделей как художник-конструктор одежды в Доме моды, а затем в ателье молодежной моды Петрозаводска. Здесь работала и исподволь искала свою линию, свой стиль. Эти площадки послужили ей своеобразным аэродромом для творческого взлета.

Девушке нередко приходилось бывать на различных фестивалях, концертах, в том числе и на фольклорных праздниках.

«Я заметила, что людям нравится вливаться в атмосферу этнофестивалей и гуляний. Согласитесь, что фольклор – это не только песни, танцы и угощение. Особый колорит нашей культуре добавляют национальные костюмы»,

— говорит она.

Костюм «говорящий»

Есть определенные правила пошива национальной одежды. Наши прародители, создавая одежду веками, продумали все до мелочей. Карелы – народ северный, живущий в суровых природных условиях. Из истории известно, что предки в своей одежде учли практически все: условия климата, род деятельности, половую принадлежность — и при этом позаботились о красоте нарядов.

— В основе одежды лежит свободный геометрический крой, где детали костюма составлялись из простых фигур – треугольника, прямоугольника, квадрата и круга. Форма кроя была разработана не случайно. Она была рассчитана на узкую ткань, сотканную мастерицами. При этом женщины старались украсить каждое свое изделие вышивками, сборками, кружевом, доступной в то время фурнитурой и так далее. К мужскому и женскому наряду был обязателен пояс, который служил в качестве оберега. Каждая модница вносила свою «изюминку» в изделие. Не зря говорят: встречают по одежке. Внешний облик человека мог рассказать о многом: о возрасте, социальном и религиозном положении, подчеркнуть его статус в обществе и рассказать о его роде занятий, — говорит Ольга.

Модельеру захотелось сохранить национальный колорит одежды, ее неповторимость и внести изюминку в повседневную жизнь жителей Карелии и культурные события республики.

К сожалению, мастерство, с которым женщины пряли, ткали, вышивали несколько веков назад, сегодня, можно сказать, утрачено. Но неожиданное богатство отрылось ей в старинном сундуке, который она обнаружила в доме своей бабушки в Архангельской области. Ольга знала, что та славилась как искусная рукодельница. В родовом большом доме прародительницы сохранились многие вещи из ее гардероба: приданное, рубаха для кормления детей, домотканая ткань. Спустя столетие благодаря внучке эти вещи получили новую жизнь.

Фрагменты старого подзора для кровати, старинная пуговица, брошь или найденная кем-то при раскопках металлическая пряжка украшают одежду, созданную руками Ольги Степанян.

«Элемент или фрагмент старинных полотен я всегда вставляю в костюмы и аксессуары (лакомники, очелья, фартуки и другие изделия) – хочется в них «вдохнуть» настоящую историю. Заказчики гордятся такой вот особенностью. Я заметила, что люди с каким то трепетом и радостью дотрагиваются до изделий, подолгу рассматривают их и благодарят за возможность быть обладателями невероятной редкости»,

— признается Ольга.

Полотно из сундука карельской бабушки в сочетании с современным текстилем

Национальный формат

Национальный костюм, созданный своими руками, она сама надевает часто - по поводу или даже без повода. Он стал ее повседневной одеждой. Носить его очень удобно: тепло в холод, комфортно в жару, не сковывает движений. Женщина призналась, что в таком наряде она даже чувствует себя по-другому:

«Национальный костюм носят гордо, с достоинством».

Конечно же, среди людей в куртках и джинсках она невольно привлекает внимание прохожих. Какова их реакция? Самая разная. Женщины подолгу рассматривают наряд, просят сфотографироваться. Мужчины поворачивают головы и долго провожают взглядом. Женщина в древнекарельском костюме (рубаха — длинная в пол, фартук, пояс, нож, лакомник, плат, очелье) и в сапогах с загнутыми вверх носами – пиексах — выглядит таинственной гостьей из прошлого.

К слову сказать, заказов на пошив одежды у петрозаводчанки всегда хватает. Интерес к национальному костюму сегодня растет. Зачастую жених и невеста в качестве свадебной одежды надевают национальные наряды. Вспомнила модельер-конструктор и недавний случай. Делегация мужчин, отправляясь на форум в Москву, украсила деловые костюмы поясными карманами-лакомниками с карельским орнаментом. Карелам очень хотелось подчеркнуть принадлежность к своей нации. Стоит признать, у них это отлично получилось.

— Народный костюм сегодня — это эпатаж?

— О нет! Это внутренний настрой человека, которому хочется не просто прикоснуться к истории, идентифицировать себя как часть своего народа. Это с одной стороны, а с другой — это просто красиво.

Сегодня в Карелии есть немало мастеров, волшебные руки которых шьют национальные костюмы, создают неповторимые образы.

«Мне радостно от того, что сегодня обычный житель Карелии при желании может учиться на курсах «Традиционный карельский костюм» самостоятельно кроить и шить национальную одежду, узнавать историю, секреты кроя и совершенно бесплатно изучать карельский язык»,

— говорит Ольга.

Национальная одежда постепенно возвращается в современную жизнь. К слову сказать, на городском или сельском празднике всегда есть прекрасная возможность себя показать и на других посмотреть. Мужчины вышагивают в подпоясанных широких рубахах, в портах и головных уборах, а женщины красуются в сарафанах на тонких лямках да рубахах с пышными рукавами. А уж на ярмарке костюм всегда востребован. Каждый хочет почувствовать себя частичкой праздничного события. Сегодня в нарядах от Ольги Степанян щеголяет не одна сотня карельских красавиц и красавцев. Они блистают не только на фольклорных праздниках, но и в обычной жизни. Самобытная и неповторимая карельская одежда становится модной.

«Национальный костюм я люблю и почитаю. Для меня в нем важна подлинность, чтобы достойно представлять свое село, город, район и республику в целом. Костюм — национальное достояние народа, и мне хочется, чтобы он не исчезал, а вплетался в обыденную жизнь.

Я не призываю всех ходить в сарафанах и портах, но использовать элементы, детали народных костюмов, образы — значит создавать свой особенный стиль. К традициям надо относиться уважительно, чтобы их не потерять и чтобы быть в тренде», — уверена Ольга Степанян.//Фото предоставлено Ольгой Степанян