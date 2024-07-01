01 июля 2024, 15:23
Происшествия

Четырехлетний ребенок попал под машину в Карелии

В Повенце водитель из Московской области сбил маленького мальчика

В Медвежьегорском районе маленький ребенок попал под машину. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

По данным ведомства, инцидент случился вечером 28 июня. 53-летний водитель автомобиля Dodge Caravan, житель Московской области, сбил внезапно выбежавшего на дорогу четырехлетнего мальчика.

В результате происшествия дошкольник получил травмы. Обстоятельства аварии выясняются. // Фото: unsplash.com / Io & Tech

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