01 июля 2024, 15:23
Четырехлетний ребенок попал под машину в Карелии
В Повенце водитель из Московской области сбил маленького мальчика
В Медвежьегорском районе маленький ребенок попал под машину. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.
По данным ведомства, инцидент случился вечером 28 июня. 53-летний водитель автомобиля Dodge Caravan, житель Московской области, сбил внезапно выбежавшего на дорогу четырехлетнего мальчика.
В результате происшествия дошкольник получил травмы. Обстоятельства аварии выясняются. // Фото: unsplash.com / Io & Tech